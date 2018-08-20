مُعاقبة رئيس جمعية عين مليلة ب6 أشهر كاملة

عاقبت لجنة الإنضباط التابعة للرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم رئيس فريق جمعية عين مليلة بن صيد الهادي بستة أشهر كاملة.

هذا وفرضت أيضا لجنة الإنضباط المُنعقدة صبيحة اليوم الإثنين غرامة مالية قدرها 200000 دينار جزائري على رئيس جمعية عين مليلة.

وجاءت العقوبات بسبب إنتهاك بن صيد واجب التحفظ وإطلاقه تصريحات نارية في حق الرابطة الوطنية بعد عدم إعتمادها ملعب عين مليلة.

يُذكر أن بن صيد مُعاقب ب6 أشهر منذ 5 مارس 2018 إلى غاية ال5 سبتمبر المُقبل بسبب محاولاته الإعتداء على الحكم الموسم الماضي.