مُعاناة “بودبوز” مُتواصلة مع “ريال بيتيس”

سيغيب الدولي الجزائري، رياض بودبوز، من جديد عن تشكيلة ناديه “ريال بيتيس”، وهذا خلال مواجهة كأس الملك أمام “راسينغ سانتاندر”.

وأعلن “البلانكي فيرديس” عدم إستدعاء اليساري، نظرا لعدم تواجده في حسابات المُدرب “كيكي سايتين”، في سيناريو مُتكرر في الأسابيع الأخيرة.

ويأتي قرار الرجل الأول في الطاقم الفني للفريق الأندلسي، ليؤكد بأن صانع الألعاب لن يُعمر طويلا في قلعة “فيلا مارين”.

ويمتلك النجم السابق لـ”مونبوليي” العديد من العروض المهمة، أبرزها من “بشيكتاش” و”نيس”، وهو الذي يستمر عقده مع “بيتيس” لغاية 2021.