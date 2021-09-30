مُعاناة “وناس” تتواصل في نابولي !

تواصلت أمسية اليوم الخميس مُعاناة النجم الدولي الجزائري “آدم وناس” مع فريقه نابولي الإيطالي.

الجناح الطائر الجزائري وعلى عكس كل التوقعات لم يتواجد في التشكيلة الأساسية للبارتينوباي التي تواجه حاليا سبارتاك موسكو الروسي.

نادي الجنوب الإيطالي مُتفوق في الشوط الأول على ضيفه بهدف دون رد بملعب “دييغو أرماندو مارادونا” في الجولة الثانية من دور مجموعات منافسة كأس الدوري الأوروبي.

وتأتي مُعاناة “وناس” رغم رفض المدرب الجديد للأزرق السماوي لرحيله خلال الميركاتو الصيفي المُنقضي واصراره على مواصلة جوهرة الخضر.