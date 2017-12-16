مُعضلة جديدة تؤرق ماجر!!

يدخل المنتخب المحلي غدا الأحد، تربصا تحضيريا بسيدي موسى، في موعد يتمنى الجميع ألا يكون فاشلا مثل سابقيه بسبب “الروتين”.

وسيعمل رابح ماجر على منح نفس جديد لتجمعات المحليين، والتي كانت مُعظمها “دون روح” منذ رحيل “وحيد حليلوزيتش” سنة 2014.

ولن تكون مُهمة صاحب الكعب الذهبي سهلة، لأن عُنصر التحفيز غائب منذ البداية، وهذا بعد إلغاء السفرية للإمارات العربية المتحدة.

يُشار بأن زملاء عبد القادر صالحي، سيصلون مُرهقين، لأن مُعظمهم شاركوا مع أنديتهم في مُباريات “دوري موبيليس” مابين الجمعة والسبت.