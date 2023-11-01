مُعضمهم أطفال.. مجزرة جديدة للصهاينة بمخيم جباليا

سقط عشرات الشهداء والجرحى، بقصف إسرائيلي جديد اليوم الأربعاء، لمربع سكني في مخيم جباليا في قطاع غزة.

وحسب موقع “الجزيرة”، وصل عشرات الضحايا ومعظمهم أطفال للمستشفى الإندونيسي بعد القصف.

هذا وأعلنت وزارة الصحة بغزة، عن إرتكاب الإحتلال الصهيوني، لـ 950 مجزرة اسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني في غزة، خلال 26 يوما.

وكشف ذات المصدر، عن سقوط 8796 شهيدا بينهم 3.648 طفلا، و2290 إمرأة، فيما تلقت 2030 بلاغا عن مفقودين تحت الأنقاض حتى الآن.