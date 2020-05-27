مُعمر من الحرب العالمية الثانية ينجو من كورونا

شُفي محارب قديم في الحرب العالمية الثانية، يبلغ من العمر 100 عام، من فيروس كورونا المستجد، بعد أن أمضى 58 يوما في المستشفى.

وحسب موقع “نيويورك بوست”، كتب المستشفى على حسابه الرسمي في “فيسبوك”: “على الرغم من فقدان زوجته البالغة 74 عاما بسبب الفيروس قبل أسابيع قليلة، استمر فالك في البقاء قويا، متحديا الصعاب، ونجا من صراعه ضد كوفيد-19”.

وأضاف المستشفى: “بعد ظهر هذا اليوم، كرم فريق الرعاية في مستشفى Henrico Doctors فالك وزوجته الراحلة، واصطفوا في الممرات وهتفوا له وهو يخرج من المستشفى لبدء إعادة التأهيل والشفاء”.