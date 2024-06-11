مُعمّرة جزائرية تُحقق حلمها بالحج بعد 130 عاما

حققت المعمّرة الجزائرية المدعوة صرهودة، والتي تنحدر من ولاية تبسة، حلمها بأداء مناسك الحج، في عمر الـ130 عاما.

وإقترب تلفزيون “النهار”، من الحاجة “صرهودة”، والتي عبرت عن فرحتها الكبيرة بتحقيق حلمها في أداء مناسك الحج، بعد أدائها لعمرتين سابقا.

وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، صور الحاجة وهي من مواليد سنة 1894 ميلادي، أثناء استقبالها في البقاع المقدسة.

وخطفت الحاجة صرهودة، الأنظار، في مكة المكرمة، بسبب روحها الجميلة والمليئة بالإيمان ولسانها الذي يردد الدعاء لوطنها ولأبناء وطنها.

وتحصلت الحاجة صرهودة، على “الحجة”، كهدية من السلطات السعودية. حيث عبرت عن فرحتها الكبيرة بها مؤكدة أنها كانت تحلم بها طوال عمرها.