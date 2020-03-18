مُغادرة “بن ناصر”.. خط أحمر في ميلان !!

كشفت وسائل الإعلام الإيطالية ان مُغادرة النجم الدولي الجزائري “إسماعيل بن ناصر” لميلان خلال الصيف القادم غير مطروحة تماما.

“كالتشيو ميركاتو” أكدت ان إدارة الروسونيري تستعد للقيام بثورة في تعداد الفريق خاصة في وسط الميدان خلال الميركاتو الصيفي القادم.

ذات المصدر أضاف ان متوسط ميدان الخضر هو اللاعب الوحيد الذي أقنع الجميع داخل قلعة الفريق اللومبادري ماجعل الإدارة لاتفكر إطلاقا في بيعه.

“كالتشيو ميركاتو” في الختام تحدثت عن رغبة “باولو مالديني” في ضم متوسطي ميدان في الصيف القادم، الأول من سالزبورغ النمساوي والثاني من لايبزيغ الألماني.