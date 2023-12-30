مُغني تُركي: ديزني فعلت الأسوأ لبلدنا ولم تتكلم!

إنتقد المغني التركي، سنان أكشيل، الممثلين الأتراك الذين قاموا بردود أفعال للأحداث المتعلقة بإلغاء نهائي كأس السوبر التركي الذي كان مقرراً إقامته في السعودية.

وكتب المغني على صفحته بأحد مواقع التواصل الإجتماعي، موجها كلامه لبطل الحفرة أراس بولوت اينملي: “لقد فعلت ديزني ما هو أسوأ لهذا البلد يا أخي. لكننا لم نسمع كلمة واحدة من أي ممثل!. لقد منعوا عرض فيلمك وكان هناك صمت في كل مكان”.

وأضاف الفنان: “لكن هذه ديزني، اما هؤلاء عرب”.

وتم إلغاء نهائي كأس السوبر التركي الذي كان مقرراً إقامته في السعودية، بسبب رفض الجانب السعودي رفع الأتراك شعارات سياسية وقمصان خاصة تحمل صورة أتاتورك.

وقام العديد من النجوم الأتراك بالتعقيب على هذا الحادث بنشرهم لصورة أتاتورك ومنهم بوراك أوزتجيفيت وهاندا أرتشيل. هذه الأخيرة التي تم فسخ عقدها مع علامة العطور السعودية “لافيرن” Laverne، لنفس السبب.