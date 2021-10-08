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الرياضة

مُفاجآت في التشكيلة الأساسية للخضر أمام النيجر !

بقلم حواز عبد النور
مُفاجآت في التشكيلة الأساسية للخضر أمام النيجر !
التشكيلة الأساسية للخضر أمام النيجر
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كشف الناخب الوطني جمال بلماضي عن التشكيلة الأساسية للمُنتخب الوطني الجزائري التي ستواجه النيجر بداية من الساعة ال20:00.

التشكيلة الأساسية التي ستخوض مواجهة الجولة الثالثة من تصفيات مُنافسة كأس العالم 2022 المُقررة بقطر عرفت عديد المُفاجآت.

حيث عاد الظهير الأيسر محمد سليم فارس للمُشاركة أساسيا بعد طول غياب إضافة إلى تواجد عبد القادر بدران في محور الدفاع.

وفضل “الكوتش جمال” الزج بالسعيد بن رحمة في الهجوم مكان يوسف بلايلي.

التشكيلة الأساسية:

مبولحي-عطال- فارس- بدران- ماندي- زروقي- بن ناصر- فغولي- بن رحمة-بونجاح- محرز.

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