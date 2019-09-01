مُفاجآت كبيرة في قائمة بلماضي وهؤلاء هم الوجوه الجديدة

عرف القائمة التي إختارها الناخب الوطني جمال بلماضي العديد من المُفاجآت، من خلال إستدعاء العديد من لأول مرة مع الخضر.

وقرر صاحب الـ43 عاما ومثلما سبق لنا ذكره منذ أيام، إعادة المُتألق، زين الدين فرحات في مُكافأة مُستحقة لهذا الأخير.

وإستدعى الرجل الأول في الخُضر كل من الظهير الأيمن لشباب قسنطينة، حسين بن عيادة والأيسر للترجي الرياضي التونسي، إلياس شتي.

وسيخلف اللاعبان السالف ذكرهما كل من محمد فارس المُصاب ومهدي زفان المُتواجد دون فريق الى غاية الساعة.

ونُشير في نهاية المطاف لعودة الجناح الطائر، سعيد بن رحمة والذي ضيع فُرصة التواجد في الكان الأخيرة بسبب الإصابة.

وتُظهر هذه التغييرات البسيطة بأن المناصب تبقى غالية في النُخبة الوطنية، وبأن الظفر بمكانة مع الخضر ليس بالأمر الهين.