مُفاجأة.. البرازيل تُودع المونديال من ربع النهائي أمام كرواتيا

فشل مُنتخب البرازيل أمسية اليوم الجمعة في حسم تأهله للدور نصف النهائي من منافسة كأس العالم 2022.

اقصاء البرازيل جاء بعد الخسارة أمام كرواتيا بركلات الترجيح 4/2 بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي والوقتين الإضافيين بـ1-1.

حيث سجل المُنتخب البرازيلي هدف التقدم عبر، نيمار دا سيلفا، في الدقيقة الـ105+1، بينما عدل، برونو بيتكوفيتش، للكروات في الدقيقة الـ117.

وبعد حسم موقعة ملعب المدينة التعليمية في الدور ربع النهائي سيضرب مُنتخب كرواتيا موعدا للمُتأهل من لقاء الأرجنتين أمام هولندا.