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الرياضة

مُفاجأة.. البرازيل تُودع المونديال من ربع النهائي أمام كرواتيا

بقلم حواز عبد النور
مُفاجأة.. البرازيل تُودع المونديال من ربع النهائي أمام كرواتيا
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فشل مُنتخب البرازيل أمسية اليوم الجمعة في حسم تأهله للدور نصف النهائي من منافسة كأس العالم 2022.

اقصاء البرازيل جاء بعد الخسارة أمام كرواتيا بركلات الترجيح 4/2 بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي والوقتين الإضافيين بـ1-1.

حيث سجل المُنتخب البرازيلي هدف التقدم عبر، نيمار دا سيلفا، في الدقيقة الـ105+1، بينما عدل، برونو بيتكوفيتش، للكروات في الدقيقة الـ117.

وبعد حسم موقعة ملعب المدينة التعليمية في الدور ربع النهائي سيضرب مُنتخب كرواتيا موعدا للمُتأهل من لقاء الأرجنتين أمام هولندا.

رابط دائم : https://nhar.tv/VOkNQ
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