مُفاجأة.. الخضر في “الكان” بالمحليين فقط ودون محرز والأسماء الكبيرة !

فجر موقع كووورة العربي اليوم الثلاثاء مُفاجأة من العيار الثقيل بخصوص منافسة كأس أمم إفريقيا المُقررة بالكاميرون 2021.

وكشف المصدر نقلا عن مصدر مسؤول في الاتحاد الافريقي لكرة القدم امكانية برمجة الكان الشهر المُقبل باللاعبين المحليين فقط.

وقال المصدر في تصريحاته للموقع المذكور:”رئيس الفيفا جياني إنفانتينو يضغط من أجل عدم إقامة البطولة، الشهر المقبل”.

كما أضاف:”وذلك لتجنب الصدام مع أندية أوروبا في مسألة ترك اللاعبين المحترفين للمنتخبات”.

كما ختم المصدر حديثه:”هناك اتجاه آخر بإقامة الكان باللاعبين المحليين فقط دون استدعاء العناصر المحترفة”.