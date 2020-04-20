مُفاجأة.. “الدحيل” و”الترجي” في صراع لضم “بلايلي”

يبدو أن هذا الموسم سيكون الأول والأخير للنجم الجزائري “يوسف بلايلي” مع الأهلي السعودي خاصة بعد المشاكل التي حدثت له مؤخرا.

وبالرغم من أن “بلايلي” أكد أنه سيكمل عقده مع الفريق السعودي غير أن بعض المصادر أكدت كل من اندي “الدحيل ” القطري و”الترجي” التونسي يريدان ضمه.

وكان “بلايلي” قد أكد في وقت سابق، أنه ينوي العودة للترجي التونسي يوما ما، فهو النادي الذي منحه فرصة إعادة الاعتبار لنفسه.

في نفس السياق، تواجد “بونجاح” في الدوري القطري سيجعل ورقة “الدحيل” القطري أقوى خاصة أنهما أصدقاء منذ زمن بعيد كما أن الفريق القطري سيلبي كافة مطالب “يوسف” الشخصية.