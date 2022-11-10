مُفاجأة.. السنغال تستعين بساحر لتجهيز ماني لمونديال قطر !

فجرت السنغالية، فاطمة سامورا، مُفاجأة بخصوص الحالة الصحية للنجم الدولي السنغالي، ساديو ماني.

حيث قالت السكرتير العام للفيفا، في تصريحات لإذاعة أوروبا 1:”سيتم الاستعانة بطبيب ساحر من أجل تجهيز ماني للمونديال”.

كما أضافت:”لا أعلم إذا كانت الاستعانة بطبيب ساحر ستكون مؤثرة، ولكن سنلجأ له في كل الأحوال”.

قبل أن تختتم حديثها:”نأمل في معجزة.. يجب أن يلحق ماني بالمحفل العالمي”.

حيث كان، ماني، قد اُصيب في أوتار الركبة خلال مباراة فريقه بايرن ميونخ أمام فيردر بريمن ما جعله مُهددا بالغياب عن مونديال قطر 2022.