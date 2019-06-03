مُفاجأة.. الكاف تتجه لإعادة مباراة “الترجي والوداد” في “الجزائر” !

كشف موقع “آس أرابيا” ومن مصدر مقرب من الإتحاد المغربي لكرة القدم أن مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا بين “الترجي والوداد” ستعاد في ملعب محايد.

وحسب ذات المصادر فإن الإتجاه السائد داخل الكاف هو أن تعاد المباراة في ملعب محايد وفي مباراة فاصلة.

وستلعب المباراة في أحد البلدان الخليجية سواء “الإمارات” أو “قطر” في حين أكدت تقارير مغربية أن المباراة قد تلعب في “فرنسا” أو “الجزائر”.

يذكر أن مباراة العودة بين الترجي التونسي والوداد البيضاوي في نهائي دوري أبطال إفريقيا شهدت توقف المباراة في شوطها الثاني بسبب عدم احتساب هدف للوداد البيضاوي وتعطل تقنية الـ VAR.

أين رفض لاعبو الوداد العودة إلى الميدان مما أدى إلى خسارته وتتويج الترجي التونسي باللقب القاري.