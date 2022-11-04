مُفاجأة.. الكاميرون مُهددة بالاستبعاد من المونديال لهذا السبب !

فجر موقع “غول” اليوم مُفاجأة من العيار الثقيل عندما كشف امكانية استبعاد المُنتخب الكاميروني من كأس العالم 2022.

وذلك بسبب الخلاف القضائي بين الاتحاد الكاميروني لكرة القدم وشركة “لوكوك سبورتيف” الفرنسية للألبسة الرياضية.

حيث قام رئيس الاتحاد الكاميروني، صامويل إيتو، بفسخ العقد مع الشركة المُصنعة لقميص الأسود الغير المروضة.

وتعاقده قبل أسابيع على انطلاق مونديال قطر مع شركة، وان أول سبورتس، الأمريكية، الأمر الذي جعل الشركة الفرنسية تلجأ للقضاء.

كما استدل موقع “غول” بتصريحات المُحامي الكاميروني الذي يستقر بباريس ويعمل وفق القانون الفرنسي لتأكيد احتمالية استبعاد الكاميرون.

حيث قال، كريستيان بومو نتيمباني، في تصريحات نقلها موقع “أكتو كاميرون” الكاميروني اليوم الجمعة.

“أدعو الجميع إلى الهدوء، القانون الفرنسي يحسم النزاع وهي نقطة لابد من أخذها في الاعتبار”.

قبل أن يُضيف:”أدعو الطرفين للجلوس الآن وحل المسألة بشكل ودي أو أخذ قرار بشأن استمرار الشراكة”.

كما واصل:”رفض الاتحاد الكاميروني تنفيذ قرارات يفرضها القانون الفرنسي المختص بالنزاع يمكن أن يؤدي إلى استبعاد الكاميرون من كأس العالم”.

وختم:”لا يتعارض الأمر مع مسألة التدخل الحكومي المباشر، الفيفا هنا يضع العقود القضائية المحلية بعين الاعتبار”.