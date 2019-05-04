مُفاجأة الموسم.. “عطال” بين مدريد وميلانو!

يواصل الدولي الجزائري، يوسف عطال صناعة الحدث، لدى الإعلام الفرنسي، أسابيع قبل إفتتاح سوق التحويلات في الدوريات الأوروبية الخمسة الكُبرى.

وكشفت جريدة “ليكيب” بأن عمالقة القارة العجوز مُهتمون كثيرا بخدمات المُدافع الصاعد، وسيُقدمون عروضا رسمية لشراء عقده، في الأيام القادمة.

وأكد ذات المصدر، بأن الفريقين الأكثر إصرارا للحصول على نجم “نيس”، هما كل من “أتليتكو مدريد” و”إنتر ميلان” على التوالي.

وأشارت في نهاية المطاف، لإعتراض أبناء الجنوب على تسريح لاعبهم، مُستدلة بتصريحات “باتريك فييرا”، والذي أكد بأن مُدافعه ليس للبيع.