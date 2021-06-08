مُفاجأة الميركاتو.. برشلونة في مفاوضات مع وكلاء “محرز” !

كشف الصحفي الإسباني الشهير “جوزي ألفاريز” ، أن إدارة “برشلونة” اجتمعت الأسبوع الماضي في “الكامب نو” مع وكلاء النجم الجزائري “رياض محرز”، الذين أكدوا أن “مانشستر سيتي” ليس ضد بيع عقد اللاعب الجزائري.

وصرّح” جوزي ألفاريز” في البرنامج الإسباني الشهير “التشيرينغيتو”: “الأسبوع الماضي في الكامب نو اجتمع وكلاء محرز مع إدارة برشلونة، وأكدوا لإدارة البلوغرانا أن محرز متفتح على فكرة الرحيل من مانشستر سيتي وأن النادي الإنجليزي مستعد لبيعه من أجل التعاقد مع غريليتش وهاري كين”.

يذكر أن مختلف الصحف الرياضية، أكدت أن “بيب غوارديولا” وضع العديد من الأسماء الثقيلة على لائحة المغادرين من “مانشستر سيتي” من أجل توفير أكثر من 150 مليون أورو للتعاقد مع “كين” و “غريليتش”.