مُفاجأة.. “باريس سان جيرمان” يخطط للتخلي عن “نيمار” !

كشفت قناة “لاسيكستا” الإسبانية، أن نادي “باريس سان جيرمان” قد تعب من تصرفات “نيمار” الذي يرغب بالرحيل.

فالنادي “الباريسي” يخطط وبشكل جدي للتخلص عن “نيمار” في الصائفة المقبلة، وريال مدريد أبرز المهتمين بخدماته.

ورفض البرازيلي أن يخضع لعملية جراحية بعد الإصابة التي تعرض لها في الكاحل مؤخرا وفي نفس مكان إصابته العام الماضي.

كما أنه سيكون بإمكانه الرحيل إلى “البرازيل” من أجل الاحتفال مع شقيقته بعيد ميلادها.

فهو معروف على “نيمار” أنه دائم الحضور في عيد ميلاد شقيقته، سواء عندما كان في “برشلونة” أو حتى في “باريس”.

وبمثل هذه التصرفات يرى ناصر الخليفي أنه سيكون عبئ على الفريق أكثر مما ينفعه خاصة أنه يغيب في المباريات الكبيرة.

فالموسم الماضي غاب ضد “ريال مدريد” في لقاء العودة بسبب الإصابة وهذا الموسم سيغيب ضد “اليونايتد” في دوري الأبطال.