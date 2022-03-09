مُفاجأة.. بلايلي يقترب من الالتحاق بمولودية الجزائر

يقترب فارس نعيمي بلايلي، الشقيق الأصغر ليوسف بلايلي من الالتحاق بالفريق الرديف لمولودية الجزائر.

شقيق لاعب فريق ستاد بريست 29 الفرنسي يُعتبر من مواليد سنة 2003 وينشط في منصب جناح أيسر.

ابن مدينة وهران يُجري التجارب مع رديف العميد كما شارك اليوم الأربعاء في مواجهة ودية للرديف أمام أكابر نجم زرالدة.

كما سجل شقيق بلايلي الهدف الوحيد للمولودية من ركلة جزاء تحصل عليها بنفسه في اللقاء الذي انتهى بالتعادل هدف في كل شبكة.