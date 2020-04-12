مُفاجأة.. “بن ناصر” يدخل اهتمامات “مانشستر سيتي” !

كشف موقع “مانشستر إيفنينغ”، عن الأسماء القادرة على تعزيز خط وسط ميدان “مانشستر سيتي” في ظل تراجع مستوى “فيرناندينو” ورحيل “دافيد سيلفا”.

وجاء في تقرير نشره ذات الموقع، أن هناك 3 إلى 4 لاعبين قادرون على صنع الفارق في خط الوسط وتقديم الإضافة لتشكيلة “غوارديولا”.

ويتعلق الأمر بكل من “توماس بارتي” لاعب “أتليتكو مدريد”، “اداما تراوري” لاعب “وولفرهامبتون”، والمفاجأة “اسماعيل بن ناصر”، نجم “ميلان”.

وأشاد موقع “مانشستر إيفنينغ” كثيرا بإمكانيات “بن ناصر” واصفا إياه باللاعب المثالي في خط الوسط كما أن سنه وسعره مناسب لفلسفة “مان سيتي”.

وجاء أيضا في ذات التقرير، أن “بن ناصر” من اللاعبين الذين تفضل أن يكونوا في فريقك على أن يكون لاعبا ضدك.