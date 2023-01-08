مُفاجأة.. رونالدو في مواجهة ميسي يوم 19 جانفي بالرياض

أعلن اليوم رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، المستشار تركي آل الشيخ عن بداية طرح تذاكر مواجهة فريق نجوم النصر والهلال أمام باريس سان جيرمان الفرنسي.

ومن المُقرر أن تُلعب هاته المواجهة يوم الـ19 جانفي المُقبل من أجل التتويج بكأس موسم الرياض.

وسيضم فريق نجوم النصر والهلال البرتغالي كريستيانو رونالدو، المنضم مؤخراً إلى صفوف العالمي.

فيما سيكون الأرجنتيني ليونيل ميسي، والفرنسي كيليان مبابي على رأس قائمة الفريق الفرنسي.