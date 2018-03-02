مُفاجأة سارة في إنتظار محرز نهاية الموسم!!

كشفت جريدة “مانشستر إيفنينغ نيوز” الإنجليزية، بأن الدولي الجزائري، رياض محرز، لايزال يدخل في حسابات “بيب غوارديولا” وإدارة “مانشستر سيتي”.

وحسب نفس المصدر، فإن الميركاتو الصيفي القادم سيشهد أخبارا سارة بالنسبة للجناح الطائر والذي يطمح في اللعب لمُتصدر “البريمير ليغ”.

ويتجه “السيتزنس” لتقديم عرض جديد لصاحب القدم اليُسرى السحرية، وذلك رغم فشل مُحاولات خطفه خلال سوق التحويلات الشتوي المُنصرم.

ويأتي هذا الإهتمام المُتجدد للقطب الثاني لمدينة “مانشستر” بمحرز في وقت يُصرّ مُدربه “كلود بويال” على إبقائه مع “ليستر سيتي”.