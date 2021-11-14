مُفاجأة.. صربيا تبلغ المونديال وتبعث برونالدو والبرتغال للمُلحق

بلغ سهرة اليوم الأحد مُنتخب صربيا منافسة كأس العالم المُقررة بقطر سنة 2022 ليُحقق مُفاجأة كبيرة.

تأهل “صربيا” جاء عقب الفوز في الجولة الأخيرة من دور المجموعات في التصفيات على حساب البرتغال ب2-1.

المواجهة التي جرت بالبرتغال سمحت لصربيا بالتأهل بينما سيكون زملاء رونالدو أمام حتمية خوض الملحق من أجل بلوغ المونديال.

وفي نفس السياق بلغ المُنتخب الإسباني المونديال بعد فوزه على السويد بهدف يتيم دون رد.