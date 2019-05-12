مُفاجأة.. “غوارديولا” يُعيد محرز للأضواء في مُباراة الموسم

فاجأ “بيب غوارديولا” مُدرب نادي “مانشستر سيتي” الجميع، عندما قرر الدفع بالدولي الجزائري، رياض محرز كأساسي في مُباراة ختام الدوري.

وقرر التقني الإسباني منح فُرصة أخيرة للجناح الطائر، في لقاء الموسم لـ”الستيزنس” والذي سينطلق بعد دقائق من عصر اليوم الأحد.

يُذكر بأن إبن “سارسال” لم يلعب بصفة أساسية منذ أسابيع طويلة في “البريمير ليغ”، بسبب تراجع مُستواه، وإفتقداه للفعالية اللازمة.

وسيكون زملاء نجم الخضر، مُطالبين بالحصول على الفوز عند مواجهة “برايتون” لضمان تتويجهم بلقب الدوري، دون إنتظار نتيجة الغريم ليفربول.