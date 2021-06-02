مُفاجأة غير سارة في انتظار محرز مع السيتي

لا يزال إسم الدولي الجزائري رياض محرز، مطروحا وبقوة للتواجد في صفقة كبيرة خلال الميركاتو الصيفي، وذلك رغم إبداء رغبته في الاستمرار مع مانشستر سيتي، لتعويض خيبة رابطة الأبطال الأوروبية.

وكشفت جريدة “مانشسر إيفنينغ نيوز”، بأن الجناح الطائر، قد يجد نفسه في صفقة مُبادلة، تسمح لـ”السكاي بلوز”، بضم هاري كاين وتشكيل هجوم ناري، الموسم القادم.

وسيكون “الستيزنس”، أمام إلزامية استعمال مُحارب الصحراء، لإنجاح صفقة هداف توتنهام، خاصة وأن القيمة السوقية لهذا الأخير مُرتفعة جدا.

وكان الإعلام البريطاني، قد كشف ساعات قبل نهائي التشامبينزليغ الأخير، بأن المدرب بيب غوارديولا، يريد التخلص من محرز من أجل ضم نجم أستون فيلا، جاك غريليش.