مُفاجأة غير سارة للجماهير الجزائرية قبل مُباراة السنغال والسفارة تتحرك!

الرياضة
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مُفاجأة غير سارة للجماهير الجزائرية قبل مُباراة السنغال والسفارة تتحرك!
بقلم إسماعيل عشاش

وجدت الكثير من الجماهير الجزائرية المُتواجدة حاليا في القاهرة، نفسها مُهددة بعدم التواجد في المُدرجات خلال المواجهة “السنغال”، الخميس الداخل.

ولم يتمكن البعض من الأنصار من الحصول على تذاكر لقاء القمة، بإعتبارها نفذت على مُستوى موقع الرسمي المُخصص لهذا الشأن.

ونظرا لهذا التطور المُفاجىء، قامت السفارة الجزائرة في العاصمة المصرية بالتحرك، من أجل السماح للمُشجعين بحضور لقاء “الخضر” و”أسود التيرانغا”.

ويُرتقب أن يُلاقي زملاء محرز، “ماني” وبقية نجوم السنغال، أمام مُدرجات مُكتظة عن آخرها، في أقوى مُباريات الكان لحد الآن.


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