مُفاجأة غير مُتوقعة بخصوص وجهة بلايلي المُستقبلية!

يواصل الدولي الجزائري يوسف بلايلي، صناعة الحدث أسابيعا قبل إفتتاح الميركاتو الصيفي القادم، وهو العازم على مغادرة ناديه الأهلي السعودي.

وكشفت جريدة “العرب” القطرية، مُفاجأة غير مُتوقعة، مؤكدة بأن صانع الألعاب، قد يلتحق بفريق السيلية في المُستقبل القريب.

ولم يرتبط إسم إبن الباهية وهران، سابقا، تماما مع النادي السالف ذكره، ولكن الصحيفة أكدت بأن مواطنه نذير بلحاج سيلعب دورا لإستقدامه.

يُذكر بأن مُحارب الصحراء، يمتلك الكثير من المُقترحات العربية، أبرزها من الترجي التونسي، إضافة لكل من السد والدحيل القطريين.