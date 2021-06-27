مُفاجأة كبيرة.. التشيك تُقصي هولندا من اليورو

استطاع مُنتخب التشيك أمسية اليوم الأحد خلق مُفاجأة من العيار الثقيل عندما أقصى المُنتخب الهولندي من منافسة كأس أمم أوروبا يورو 2020.

المُنتخب التشيكي فاز بثنائية دون رد على الطواحين الهولندية في المُباراة التي جرت بوشكاش أرينا لحساب الدور الثمن النهائي، ثنائية التشيكيين سجلها توماس هوليس وباتريك ستشيك في الدقيقتين ال68 وال80 على التوالي.

المواجهة عرفت طرد المدافع المحوري ماتيس دي ليخت بالبطاقة الحمراء في الدقيقة ال55، وبهذا رافق المنتخب التشيكي المنتخبين الدانماركي وكذا الإيطالي للدور ربع النهائي.