مُفاجأة كبيرة.. السيتي ومحرز مُتهمان بالتلاعب بنتيجة مواجهة دورتموند !

فجرت صحيفة برازيلية مُفاجأة من العيار الثقيل اليوم الأربعاء بخصوص مواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي أمام بوروسيا دورتموند الألماني.

حيث شككت صحيفة “أو غلوبو” في نزاهة السيتي ودورتموند بعد انتهاء اللقاء بالتعادل السلبي.

وخاصة بعد تضييع النجم الدولي الجزائري، رياض محرز، ركلة جزاء في الدقيقة الـ58.

ودخل السيتي المباراة بعد ضمانه التأهل، فيما كان دورتموند بحاجة لنقطة واحدة لمرافقته.

وهو ما تحقق بتعادلهما بدون أهداف في الجولة الخامسة من دور مجموعات منافسة كأس دوري أبطال أوروبا.

تشكيك الصحيفة البرازيلية في نزاهة المباراة يعود أيضا لمرور الشوط الثاني بريتم بطيئ.

كما شبهت الصحيفة هذه المباراة بـ”فضيحة خيخون” الشهيرة، التي تعود لكأس العالم 1982، بين منتخبي ألمانيا والنمسا وراح ضحيتها المنتخب الوطني آنذاك.

قبل أن تختم الصحيفة بأن هاته المباراة تُسيئ لتاريخ دوري الأبطال، فضلا عن عدم احترام الجماهير التي كانت حاضرة بالمُدرجات.