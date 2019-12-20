مُفاجأة كبيرة.. “الكاف” تُلغي كأس افريقيا !!

كشف موقع “كووورة” العربي اليوم الجمعة ان الإتحاد الإفريقي لكرة القدم يتجه لإلغاء منافسة كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين.

ذات المصدر اضاف ان “الكاف” يدرس اتخاذ القرار السالف ذكره بسبب تزاحم مواعيد البطولة مع الدوريات المحلية في القارة السمراء.

وحسب ذات المصدر فإن هيئة “أحمد أحمد” قد تستحدث بطولة جديدة يطلق عليها دوري الأمم الافريقية تقام بنظام الذهاب والإياب وتشارك فيه المنتخبات بكل فئاتها.

وفي حال ترسيم القرار سيُمثل ذلك ضربة موجعة للجزائر التي فازت بشرف تنظيم منافسة كأس افريقيا للاعبين المحليين المقررة سنة 2022.