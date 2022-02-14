مُفاجأة كبيرة.. بطل إفريقيا يقترب من مولودية وهران !

فجرت إدارة فريق مولودية وهران سهرة اليوم الإثنين مفاجأة كبيرة باقترابها من ضم بطل إفريقيا 2019.

الإدارة الحمراوية نشرت بيانا رسميا على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”.

كما جاء في البيان:”تعلن إدارة مولودية وهران لكل محبي الفريق و أنصاره ، أن المفاوضات مع اللاعب الدولي الجزائري عدلان ڨديورة تسير في الطريق الصحيح”.

وواصلت:”كما تؤكد إدارة النادي أنها تعمل بالتنسيق مع الطاقم الفني لتدعيم الفريق بلاعبين في المستوى”.

ويُذكر أن “الدبابة” فسخ عقده خلال الميركاتو الشتوي الحالي مع نادي شيفيلد يونايتد.