مُفاجأة كبيرة.. سويسرا تطرد بطل العالم من اليورو

فجر مُنتخب سويسرا مُفاجأة من العيار الثقيل سهرة اليوم الإثنين بإقصاء المنتخب الفرنسي بطل العالم من منافسة كأس أمم أوروبا يورو 2020.

المواجهة التي جرت بملعب أرينا ناسيونالا انتهت في وقتها الأصلي بالتعادل بثلاثية في كل شبكة، ليحتكم المُنتخبان للوقتين الإضافيين وركلات الترجيح التي حسمت المواجهة ب5-4 لصالح المُنتخب السويسري الذي سيواجه مُنتخب إسبانيا في الدور ربع النهائي.

ثلاثية المُنتخب الفرنسي وقع منها كريم بن زيمة ثنائية في الدقيقتين ال57 وال59 اضافة الى بول بوغبا في الدقيقة ال75، في حين سجل هاريس سيفيروفيتش ثنائية سويسرا الأولى في الدقيقتين ال15 وال81 وكذا ماريو غافرانوفيتش في الدقيقة ال90 في حين ضيع ريكاردو رودريغيز ركلة جزاء لسويسرا في الدقيقة ال55.