مُفاجأة كبيرة.. غانا تُودع كأس إفريقيا من الدور الأول

فجر مُنتخب جزر القمر مُفاجأة من العيار الثقيل سهرة اليوم الثلاثاء باقصاءه المنتخب الغاني من منافسة كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون.

إقصاء غانا جاء عقب الخسارة في مواجهة الجولة الثالثة من المجموعة C بثلاثية لهدفين ليحتل مُنتخب غانا المركز الأخير في المجموعة بنقطة واحدة.

وفي المواجهة الثانية من ذات المجموعة تعادل المنتخب المغربي بهدفين في كل شبكة أمام الغابون ليحتل المغاربة الصدارة ب7 نقاط.

واحتل منتخب الغابون المركز الثاني ب5 نقاط في حين ينتظر منتخب جزر القمر ليضمن تأهله ضمن أفضل أصحاب المركز الثالث باعتبار أنه يملك 4 نقاط.