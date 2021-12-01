مُفاجأة كبيرة في تشكيلة بوقرة الأساسية أمام السودان

إختار مجيد بوقرة، تشكيلة هجومية بحتة للجولة الأولى من دور المجموعات، من كأس العرب، وملاقاة السودان بعد قليل. وقرر بوقرة، مفاجأة الجميع، من خلال عدم إعتماده على يوسف بلايلي منذ البداية.

وجاءت التشكيلة الأساسية على الشكل التالي :

مبولحي، بن عيادة، شتي، بدران، بن العمري، مريزيق، بن دبكة، سعيود، سوداني، براهيمي،بونجاح.

طالع أيضا:

وسيكون المنتخب الوطني المحلي بداية من الساعة 11:00 صباحا على موعد مع فتح مشواره في كأس العرب بتنشيط مواجهة السودان. ويسعى المدرب مجيد بوقرة لتحقيق أول فوز له مع منتخب الجزائر المحلي على رأس العارضة الفنية في التحدي الخاص له، سيما وأن كل الأنظار ستكون موجهة له.

كما يهدف “الماجيك” إلى التأكيد على سلسلة إنتصارات الكرة الجزائرية، في المحافل الدولية، وتكرار سيناريو مدرب الخضر جمال بلماضي.

وستلعب المباراة بحظور جماهيري غفير من الجانب الجزائري. بحكم تواجد عدد مكبير من الجالية الجزائرية. إلى جانب تكفل متعامل خاص للهاتف النقال بإرسال 100 مناصر إلى الدوحة.

إلى جانب ذلك، ستكون الفرصة مواتية لعدد من اللاعبين للتأكيد على إمكانياتهم. ومنح خبرتهم لصالح المنتخب الوطني في شاكلة مبولحي، تاهرات، بلعمري.

في حين سيهدف بعض اللاعبين الشباب لإبهار التقنيين والمتتبعين بإمكانياتهم على غرار ميريزريق ومجادل وبوقرة.

وأكد هلال العربي سوداني لاعب المُنتخب الوطني الجزائري سعي الخضر للفوز أمام السودان اليوم الأربعاء.

كما قال سوداني:”أنا سعيد بالعودة مُجددا للمُنتخب الوطني، وسأبذل قصارى جهدي من أجل تشريف الجزائر في هذا المحفل العربي”.

وأضاف في المنطقة المختلطة:”نتواجد على أتم الجاهزية لتقديم بطولة في المستوى، سعيد بثقة مجيد بوقرة وسأسعى لرد الجميل خاصة وأنني عملت بجد مؤخرا”.

وختم “هلال” حديثه:”مواجهة السودان لن تكون سهلة وسنسعى لتقديم مباراة كبيرة وتحقيق الفوز”.