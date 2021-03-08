مُفاجأة.. محرز في ريال مدريد الموسم المُقبل !!

يتواجد النجم الدولي الجزائري رياض محرز ضمن اهتمامات فريق ريال مدريد الإسباني تحسبا لضمه وتدعيم خطه الهجومي.

الموقع الإسباني “FICHAJES FUTBOL” كشف اليوم الإثنين أن جناح مانشستر سيتي الانجليزي يُعتبر أولوية قُصوى للفريق الملكي.

المصدر ذاته أضاف أن الاهتمام الجدي يقف خلفه المدرب الفرنسي للملكي زين الدين زيدان الذي يُريد تجديد الدماء في الخط الهجومي لفريقه.

هذا ويُريد التقني الفرنسي وفق ذات المصدر ضم الساحر الجزائري قبل الميركاتو الصيفي المقبل لكن ذلك سيصطدم برغبة غوارديولا في الاحتفاظ بنجمه.