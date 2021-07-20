مُفاجأة.. محرز يُزامل رونالدو الموسم المُقبل

كشفت مصادر صحفية أن النجم الدولي البرتغالي لنادي جوفنتوس الإيطالي “كريستيانو رونالدو” مطلوب من قبل نادي مانشستر سيتي الإنجليزي تحسبا للموسم المُقبل.

ونشر موقع ”كالتشيو ميركاتو“ الإيطالي المتخصص في انتقالات اللاعبين تقريرًا جديدًا بشأن مستقبل النجم البرتغالي.

حيث أضاف أن هناك إحتمالية أن يلعب كريستيانو في الموسم المقبل تحت قيادة المدرب الإسباني بيب غوارديولا في صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي.

وأضاف الموقع أن بيب غوارديولا يبحث عن مهاجم من طراز فريد من أجل قيادة هجوم السيتيزنس خلال الموسم المقبل، بعد رحيل الأرجنتيني سيرجيو أغويرو.