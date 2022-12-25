مُفاجأة مدوية.. أردوغان:”رونالدو تعرض لعقوبة سياسية”

فجر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد مُفاجأة من العيار الثقيل تخص النجم الدولي البرتغالي، كريستيانو رونالدو.

حيث قال أردوغان خلال لقائه مع مجموعة من الشباب في ولاية أرضروم التركية:”لقد قضوا على رونالدو للأسف، عاقبوه سياسيًا”.

كما أضاف:”كيف للاعب مثله أن يلعب ربع ساعة ونصف ساعة في الشوط الثاني، ذلك أثر سلبًا في حالته النفسية والفنية”.

كما ختم:”رونالدو حسب ما تلقيته من معلومات سينتقل إلى السعودية، إنه مناصر للقضية الفلسطينية”.