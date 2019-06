مُفاجأة مدوية.. الخضر مُهددون بالإبعاد من “الكان” ؟

وقال مدرب منتخب غامبيا في الندوة الصحفية التي أعقبت المواجهة الودية ضد المنتخب المغربي سهرة اليوم الأربعاء.

“إذا تم قبول إستئنافنا يوم الجمعة في محكمة التحكيم الرياضي ، فسنحل محل الجزائر في كأس أمم إفريقيا المقررة بمصر”.

وكانت الإتحادية الغامبية قد رفعت إحترازات ضد مشاركة اللاعب “يوسف بلايلي” في مواجهة “الخضر-غامبيا” في تصفيات الكان.

AFCON Still Possible

Saintfiet 🎙"If on Friday our appeal at the Court of Arbitration for Sport (CAS) is accepted, we will replace Algeria at the #AFCON2019." pic.twitter.com/Ya8MwpePUL

