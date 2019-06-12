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مُفاجأة مدوية.. الخضر مُهددون بالإبعاد من “الكان” ؟

الرياضة
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مُفاجأة مدوية.. الخضر مُهددون بالإبعاد من “الكان” ؟ صورة مركبة
بقلم عبد النور حواز

كشف مدرب منتخب “غامبيا” “توم سانتفيت” أن تشكيلته قد تُشارك في كأس أمم إفريقيا المقررة بمصر مكان المنتخب الوطني الجزائري.

وقال مدرب منتخب غامبيا في الندوة الصحفية التي أعقبت المواجهة الودية ضد المنتخب المغربي سهرة اليوم الأربعاء.

“إذا تم قبول إستئنافنا يوم الجمعة في محكمة التحكيم الرياضي ، فسنحل محل الجزائر في كأس أمم إفريقيا المقررة بمصر”.

وكانت الإتحادية الغامبية قد رفعت إحترازات ضد مشاركة اللاعب “يوسف بلايلي” في مواجهة “الخضر-غامبيا” في تصفيات الكان.


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