مُفاجأة مدوية.. رونالدو قد يترك ريال مدريد صوب هذا النادي العملاق

يبدو أن النجم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو يقضي أخر أيامه مع فريق ريال مدريد الإسباني بعد 9 سنوات قضاها داخل أسوار “السانتياغو بيرنابيو”.

حيث كشفت الصحافة الإسبانية أن صاروخ ماديرا قرر وضع حدا لمشواره مع الفريق الملكي و يتجه للتعاقد مع فريق جوفنتوس الإيطالي.

وقالت صحيفة “ماركا” الإسبانية أن هناك إهتمام مُتبادل بين النجم البرتغالي وفريق السيدة العجوز لعقد صفقة مدوية خلال هذا الميركاتو الصيفي.

ويتفاوض اليوفي حاليا مع “كريس” لضمه من الميرينغي حيث عرض عليه عقدا يمتد لأربع سنوات براتب سنوي يبلغ 30 مليون أورو.