مُفاجأة مدوية.. “سليماني” أولوية “بنفيكا” ويصدم “سبورتينغ لشبونة” !

كشفت صحيفة “أبولا” البرتغالية في عددها الصادر اليوم الإثنين، أن المدرب الجديد لـ “بنفيكا”، جورجي خيسوس”، يريد التعاقد مع “إسلام سليماني”.

وأكدت ذات المصادر، أن خيسوس الذي سبق له وأن درب “سليماني” في “سبورتينغ لشبونة”، يراه اللاعب المناسب لقيادة هجومه في الموسم الجديد.

كما أن “السوبر سليم” يعرف جيدا الدوري البرتغالي، ونادي “بنفيكا” سيُلبي كافة شروطه في حالة موافقته على الانضمام له.

في نفس السياق، شكل هذا الخبر صدمة كبيرة لجماهير “سبورتينغ لشبونة” الغريم التقليدي لـ “بنفيكا”، خاصة أن “سليماني” أمضى فترة رائعة مع أسود لشبونة.