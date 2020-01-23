مُفاجأة مدوية.. “سليماني” في باريس سان جيرمان

وضع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي اسم النجم الدولي الجزائري “إسلام سليماني” على طاولة الاستقدامات من اجل ضمه في الميركاتو الشتوي الحالي.

موقع “فووت ميركاتو” أكد ان مُهاجم موناكو يقترب من ترك فريقه والرحيل صوب فريق العاصمة الفرنسية لتعويض إدينسون كافاني.

ذات المصدر اضاف ان الإدارة الباريسية ربطت الإتصالات الأولية مع وكلاء أعمال نجم المنتخب الوطني الجزائري من أجل اتمام الصفقة.

وستكون إدارة باريس سان جيرمان مُجبرة على التواصل مع مسؤولي ليستر سيتي الانجليزي المالك الأصلي لعقد ابن عين البنيان.