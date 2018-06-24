مُفاجأة مدوية.. صلاح قد يصدم مصر بهذا القرار !!

يقترب النجم الدولي المصري محمد صلاح من الإعتزال دوليا بعد نهاية كأس العالم الجارية حاليا بروسيا.

حيث كشف مصدر مُقرب من صلاح لشبكة “CNN” الإنجليزية أن نجم ليفربول يدرس إمكانية إتخاذ قرار الإعتزال دوليا.

وذلك بسبب عدم رضاه عن ما حدث بمقر إقامة المنتخب المصري بمدينة غروزني عاصمة جمهورية الشيشان أثناء مونديال روسيا.

وقال المصدر:”صلاح غاضب مما حدث في الشيشان ودعوة المنتخب المصري لمأدبة عشاء من طرف رئيس جمهورية الشيشان رمضان قاديروف”.

وأضاف المتحدث للشبكة:”صلاح لا يُريد أن يتم توريطه في أمور غير رياضية وأن يتم إستخدامه في أمور سياسية”.

وكانت وسائل الإعلام الإنجليزية هاجمت صلاح بعد لقائه بزعيم الشيشان المعروف بمُحاربته للديمقراطية.