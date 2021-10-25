مُفاجأة مدوية.. كأس إفريقيا بالكاميرون مُهددة بالتأجيل

فجر موقع “كووورة العربي” اليوم الإثنين مُفاجأة من العيار الثقيل عندما كشف احتمالية تأجيل منافسة كأس أمم إفريقيا 2022 بالكاميرون.

وأضاف ذات الموقع حسب مصادره الخاصة أن هناك تطورات جديدة قد تقلب الموازين وتضرب أحلام الكاميرون في مقتل، كما لخص الأسباب التي قد يتم بموجبها تأجيل المحفل القاري.

وحسب المصدر فإن اللجنة المُنظمة للكان لا تتفاهم بشكل كبير مع جهاز الكاف بسبب تأخر الأشغال في بعض الملاعب المرشحة لاحتضان النسخة المقبلة من البطولة، وكذا ملاعب التدريبات والفنادق وغيرها من الأمور التي تتطلبها الدورة.

وأكد موقع “كووورة العربي” أن الكاميرون قد تتجه لرفع دعوى قضائية ضد الكاف لدى هيئة التحكيم الرياضية “تاس” وتطالب بتعويضات مالية على ما تم صرفه من مبالغ مالية طائلة في حال تم التأجيل أو نقل الدورة لبلد آخر.