مُفاجأة مدوية.. هذه هي التشكيلة الأساسية للمحليين في نهائي الشان !

تم الكشف منذ لحظات بصفة رسمية عن التشكيلة الأساسية للمُنتخب الوطني للاعبين المحليين أمام السنغال.

وعرفت التشكيلة الأساسية التي ستخوض نهائي مُنافسة كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين 2022 تغييران مُقارنة بمواجهة المربع الذهبي أمام النيجر.

وقرر الناخب الوطني للمحليين، مجيد بوقرة، اعادة الحارس ألكسيس قندوز مكان فريد شعال.

بينما فاجأ “الماجيك” الجميع باقحام، محمد إسلام بكير، أساسيا عوض المُنتقل لفريق الأهلي المصري حديثا، أحمد قندوسي.

ويُلعب النهائي بداية من الساعة الـ20:30 بملعب نيلسون مانديلا ببراقي وسط حضور جماهيري كبير.