مُفاجأة.. مواجهة الخضر أمام الكاميرون قد تُلعب بجابوما !

كشفت صحفية كاميرونية أن لقاء المنتخب الوطني أمام الكاميرون في الدور الفاصل من المونديال قد يُلعب بملعب جابوما.

وقالت صحفية كاميرونية مُكلفة بتغطية الكان في فيديو مُتداول:”أظن أن مواجهة الكاميرون والجزائر في ذهاب الدور الفاصل المؤهل لمونديال قطر ستُلعب بملعب جابوما”.

“سبب ذلك هو أن ملعب جابوما يُعتبر فأل خير، على منتخب الكاميرون في انتظار مواجهة العودة بالجزائر”.

ويُذكر أن ملعب جابوما بمدينة دوالا الكاميرونية احتضن المباريات الثلاث للخضر في كان الكاميرون ولقيت أرضيته انتقادات لاذعة.