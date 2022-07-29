مُفاجأة.. نابولي مُهتم بضم رونالدو ولكن.. !

كشفت قناة “بيين سبورتس” القطرية أمسية اليوم الجمعة عن مُفاجأة تتعلق بمُستقبل النجم الدولي البرتغالي، كريستيانو رونالدو.

حيث ووفق مصادر القناة الخاصة، فإن فريق نابولي الإيطالي مُهتم بضم خدمات لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي.

كما أضافت “بيين سبورتس” أن “الدون” لم يوافق لحد الآن على العرض المُقدم من فريق الجنوب الإيطالي.

ويُذكر أن “رونالدو” يُريد بكل الطرق الرحيل عن قلعة الشياطين الحمر للمُشاركة في دوري أبطال أوروبا.