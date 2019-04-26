مُفاجأة.. نيمار: “أرغب باللعب رفقة هازارد” !

أبدى البرازيلي “نيمار جونيور” نجم “باريس سان جيرمان” عن رغبته في اللعب رفقة البلجيكي “إيدين هازارد” المطلوب في “ريال مدريد”.

حيث أن صفقة انتقال “هازارد” إلى “الملكي” تقترب من النهاية بعد ان اتفقت جميع الأطراف سواء “اللاعب” أو إدارة “تشيلسي” وحتى إدارة “ريال مدريد”.

وقال “نيمار” في تصريحات صحفية: “أرغب في اللعب رفقة هازارد، لديه طريقة لعب مماثلة لي”.

تصريحات “نيمار” تفتح باب التأويلات وليزيد من حدة الاشاعات التي ربطته بـ “ريال مدريد”، حيث يريد “بيريز” التعاقد مع نجم “السامبا” في الصائفة من أجل إعادة هيكلة النادي الملكي.