مُفاجأة.. وكيل أعمال محرز في برشلونة!!

يتواجد “كيا جوربشيان”، وكيل أعمال الدولي الجزائري، رياض محرز، ببرشلونة، مما طرح التساؤلات بوجود إهتمام من “البارصا” باليساري الساحر.

وكشفت جريدة “سبورت” بأن تواجد “الإيراني” بإقليم “كتالونيا”، قد يكون الغرض منه، إقتراح الجناح الطائر على “البلاوغرانا” إستعدادا للموسم القادم.

وأشار ذات المصدر، بأن “جوربشيان” سيفتح لإبن “سرسال” أبواب بطل “الليغا”، خاصة وأن مُفاوضاته مع “مانشستر سيتي” مُعطلة لحد الساعة.

ويبقى “محرز” قضية “ثانوية” لوكيله خلال سفريته لإسبانيا، لأن هدفه الأساسي منها يبقى تسريع حصول “كوتينيو” على جواز سفر أوروبي.

يُذكر بأن “جورباشيان” وإضافة هو وكيل أعمال نجم “البرازيل”.